Anreiz für Landwirte

Gesunde Schuljause für alle: Erfolgsmodell aus Skandinavien inspiriert Tirol

Landtagsabgeordnete Petra Wohlfahrtstätter (l.) und Bezirkssprecherin der Grünen, Margit Dablander (r.) rührten in Weißenbach die Werbetrommel für die neue Jausen-Kampagne.
© Simone Tschol
Von Simone Tschol

Mit der Vision einer „g‘scheiden Jause für alle Kinder“ touren die Grünen derzeit durch Tirol. Die Mahlzeit soll nicht nur ausgewogen sein, sondern in Zukunft ausschließlich aus der heimischen Landwirtschaft kommen.

