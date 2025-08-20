Sechs menschliche Köpfe an Straße in Zentralmexiko gefunden

Örtliche Medien berichteten, dass bei den Überresten ein Schreiben gefunden worden sei, in dem eine Abrechnung zwischen rivalisierenden Banden gefordert wird.

Mexiko-Stadt – In Zentralmexiko sind an einer Straße sechs menschliche Köpfe gefunden worden. Die Köpfe wurden am Dienstag (Ortszeit) an einer Straße zwischen den Bundesstaaten Puebla und Tlaxcala entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft in Tlaxcala mitteilte. Der in der Region bisher beispiellose Fund war zunächst von Autofahrern gemeldet und dann von der Staatsanwaltschaft bestätigt worden.

Ein weiterer Kopf und menschliche Überreste wurden Polizeiangaben zufolge in der Stadt Colima in gleichnamigen westlichen Bundesstaat entdeckt, wie örtliche Medien berichteten.

Wie die Staatsanwaltschaft in Tlaxcala in Onlinediensten erklärte, handelte es sich um die Köpfe von sechs Männern. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden.

Schreiben deutet auf Abrechnung zwischen Banden

Örtliche Medien berichteten, dass bei den Überresten ein Schreiben gefunden worden sei, in dem eine Abrechnung zwischen rivalisierenden Banden gefordert wird.

Zwar ist bekannt, dass in Puebla und Tlaxcala kriminelle Banden mit Drogen oder Treibstoff handeln. Gewalttaten dieses Ausmaßes sind jedoch in den Bundesstaaten noch nicht vorgekommen. Dafür sind eher die nördlichen Bundesstaaten an Pazifikküste bekannt. Ende Juni waren an einer Straße in Sinaloa im Nordwesten Mexikos 20 Leichen gefunden worden, fünf von ihnen waren enthauptet.