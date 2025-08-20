Weiterfahrt untersagt
Zwei kleine Kinder im Auto: Betrunkene Lenkerin verletzte Polizistin
Eine 29-jährige Alkolenkerin ist Dienstagabend mit 2,44 Promille und in Schlangenlinien auf der Seeleiten Straße (B152) von Weyregg nach Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) gefahren. Sie hatte eine Freundin und zwei kleine Kinder im Wagen dabei.
Bei der Polizeikontrolle konnte sie sich kaum auf den Beinen halten, beschimpfte die Beamten und verletzte eine Polizistin. Sie durfte nicht weiterfahren und wird angezeigt, berichtete die Polizei am Mittwoch. (APA)