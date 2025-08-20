Zwei kleine Kinder im Auto: Betrunkene Lenkerin verletzte Polizistin

Eine 29-jährige Alkolenkerin ist Dienstagabend mit 2,44 Promille und in Schlangenlinien auf der Seeleiten Straße (B152) von Weyregg nach Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) gefahren. Sie hatte eine Freundin und zwei kleine Kinder im Wagen dabei.