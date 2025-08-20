Leichtes Erdbeben in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck

Ein leichtes Erdbeben hat sich in der Nacht auf Mittwoch um 3.46 Uhr in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 2,2. Das Beben wurde vereinzelt schwach verspürt, teilte der österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria mit.

Schäden an Gebäuden waren keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten. Auf der Website der GeoSphere Austria können Personen ihre Wahrnehmungen und Eindrücke zum Beben melden.