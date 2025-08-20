10,5 Mal den Berg rauf

Unterländerinnen bezwangen den Mount Everest am Pillberg

Glücklich im Ziel nach 15 Stunden auf dem Rad.
© Heidi Sautner
Von Angela Dähling

Zwei junge Unterländerinnen absolvierten die „Everesting“-Challenge: Mit dem Rennrad meisterten sie in 15 Stunden 8854 Höhenmeter am Pillberg.

