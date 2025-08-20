Zugausfälle und Verspätungen
Verletzte nach Zusammenstoß zweier Züge im Trentino
Wegen eines Zusammenstoßes zwischen einem Regional- und einem Güterzug auf der Brenner-Strecke zwischen Mezzocorona und Trient ist der Bahnverkehr am Mittwoch in der italienischen Provinz Trentino für mehrere Stunden eingestellt worden. Zwei Personen wurden verletzt, wie italienische Medien berichteten.
Wegen des Unfalls kam es zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen. Der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Südtirol. Die Fahrgäste des Regionalzugs setzten ihre Reise mit Bussen fort. Techniker der italienischen Bahnnetzgesellschaft arbeiteten unterdessen daran, die volle Betriebsfähigkeit der Strecke wiederherzustellen. (APA)