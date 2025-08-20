Zimmermann: Aus Altpapier wird Zukunft

Die Zimmermann Ganahl AG ist der Spezialist für die Sammlung, Sortierung und Aufbereitung von Altpapier, welches wieder als Rohstoff in unserer Papierfabrik in Frastanz Verwendung findet.

Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und Recycling sind längst zentrale Werte unserer Zeit. Genau hier setzt die Zimmermann Ganahl AG – ein Unternehmen der Rondo Ganahl AG – an: Mit dem klaren Fokus auf die Wiederverwertung von Altpapier und Kartonagen leistet der Recycling-Spezialist aus Hall in Tirol einen Beitrag zur Nutzung wertvoller Rohstoffe innerhalb der Unternehmensgruppe. Moderne Anlagen, technologische Weiterentwicklung und langjährige Expertise machen den Vorzeigebetrieb heute zum Vorreiter in der Branche.

Gelebter Kreislauf

Seit ihrer Gründung verfolgt Rondo eine konsequente Vorwärtsstrategie mit geschlossenen Wertstoffkreisläufen. Das von der Zimmermann Ganahl AG gesammelte, sortierte und gepresste Altpapier dient als wertvoller Rohstoff für die firmeneigene Papierfabrik in Vorarlberg. Dort wird es zu hochwertigem Wellpappe-Rohpapier verarbeitet, welches die Basis für die Verpackungslösungen der Rondo-Wellpappewerke ist. Diese nachhaltigen Verpackungen überzeugen nicht nur durch ökologische Qualität, sondern auch durch Funktionalität und Design. Ergänzt wird das Portfolio durch papierbasierte Faserguss-Formteile, die eine nachhaltige Alternative zu Styropor- oder Kunststoffverpackungen bieten.

Zentraler Sekundärrohstoff

Altpapier zählt zu den bedeutendsten Sekundärrohstoffen der Industrie. Rund 80 % der anfallenden Papier- und Kartonabfälle werden hierzulande wiederverwertet und fließen in neue Papierprodukte ein. Die Zimmermann Ganahl AG übernimmt dabei eine Schlüsselrolle: Jährlich werden am Standort in Tirol rund 65.000 Tonnen Altpapier gesammelt. Damit leistet das Unternehmen einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung und zur nachhaltigen Gestaltung der Wertschöpfungskette.

Im Zeichen der Zukunft

Um die technologische Spitzenstellung des Unternehmens langfristig zu sichern und ein verlässlicher Partner in der Kreislaufwirtschaft zu bleiben, investiert die Zimmermann Ganahl AG kontinuierlich in die modernste Technik und engagiert sich konsequent für Innovation und Effizienz. Laufende Investitionen in moderne Anlagen sind dafür ein zentraler Baustein – so wurde etwa Ende 2023 die Erneuerung der Ballenpresse erfolgreich abgeschlossen und damit ein weiterer Meilenstein in der Betriebsmodernisierung erreicht.

Die strategischen Ziele des Unternehmens orientieren sich klar an den Vorgaben des Green Deal, der die Klimaneutralität der EU bis 2050 anstrebt. Mit fortschrittlichen Recyclingverfahren und verantwortungsvollem Wirtschaften leistet Zimmermann einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung dieser Klimaziele.

Thomas Baumüller (Geschäftsleiter Zimmermann Ganahl AG): „Der Kreislauf innerhalb unserer Unternehmensgruppe Rondo Ganahl AG ist ein entscheidender Vorteil.“ © Charly Lair, Die Fotografen