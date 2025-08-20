Kufstein lädt im September zum nächtlichen Einkaufserlebnis

Die Kufsteiner Innenstadt verwandelt sich am Donnerstag, dem 11. September, in eine lebendige Flanier- und Einkaufsmeile. Beim Night Shopping öffnen zahlreiche Geschäfte ihre Türen bis 21 Uhr und locken mit einem vielfältigen Programm aus Musik, Mode und Unterhaltung.

Kufstein – Das Night Shopping am 11. September in Kufstein verspricht einen Abend voller Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltung. Besucher können nicht nur in den bis 21 Uhr geöffneten Geschäften nach Herbsttrends und Schnäppchen stöbern, sondern auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm genießen.

Musikalisch wird einiges geboten: Am Unteren Stadtplatz unterhält Dave Wildheart das Publikum mit einer Mischung aus Folk, Rock und Country, während in den Kufstein Galerien Toni Berza für Stimmung sorgt.

Modenschau in der Kaiserbergstraße

Ein besonderer Höhepunkt erwartet Modebegeisterte in der Kaiserbergstraße. Dort findet um 18 Uhr und 19:30 Uhr eine Modenschau statt, bei der die neuesten Herbsttrends präsentiert werden. DJ-Klänge sorgen für die passende Atmosphäre.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. In der Kaiserbergstraße laden Streetfood-Stände und eine Cocktailbar zum Verweilen ein. Wer eine längere Pause vom Einkaufen einlegen möchte, findet in den zahlreichen Kufsteiner Gastronomiebetrieben Gelegenheit dazu.

Straßenkünstler unterhalten

Straßenkünstler sorgen den ganzen Abend über in der Innenstadt für Unterhaltung. Den krönenden Abschluss bildet eine Feuershow am Oberen Stadtplatz um 21 Uhr. Wer den Abend mit einer bleibenden Erinnerung festhalten möchte, kann sich in der Fotobox in der Hans Reisch-Straße ablichten lassen.

Erstmals wird bei der FH Kufstein/Eingang kubi eine Kinderbetreuung angeboten. Von 16 bis 20 Uhr können Kinder ab 5 Jahren dort betreut werden, während die Eltern in Ruhe einkaufen.