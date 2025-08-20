Coworking-Boom in Lienz: Neue Räume für kreatives Arbeiten

In Lienz entstehen innovative Arbeitsumgebungen für Kreative und Selbstständige. Der Inkubator S3 am Campus Lienz und ein neuer Co-Working-Space bei Durst bieten flexible Lösungen für die moderne Arbeitswelt in Osttirol.

Lienz – Wo einst 3D-Drucker surrten, werden heute Ideen geboren. Der 2018 eröffnete Inkubator S3 in Lienz hat sich vom Makerspace zum vielseitigen Co-Working-Space gewandelt. In lichtdurchfluteten Räumen mit Breitbandinternet und Videokonferenzräumen finden Kreative und Selbstständige eine produktive Atmosphäre.

„Gerade in einer Region wie Osttirol mit vielen Pendlern, Home-Office-Nutzern und Selbstständigen ist es wichtig, flexible und professionelle Arbeitsplätze zu bieten“, erklärt Johanna Schachner, Projektverantwortliche der Innos GmbH. Von acht Arbeitsplätzen sind sechs dauerhaft vermietet, zwei stehen für temporäre Nutzer zur Verfügung.

Wolfgang Knotz. © martinlugger.com

Auch der Digitaldruckmaschinenhersteller Durst in Lienz setzt auf Coworking. Geschäftsführer Wolfgang Knotz richtet derzeit einen Space mit zehn Arbeitsplätzen, Videokonferenzraum und Kaffeeküche ein. „Wir verfügen über ausgestattete Arbeitsplätze in einem professionellen Umfeld und würden uns freuen, wenn hier eine kleine Community entsteht“, so Knotz. Im Gegensatz zum offenen Konzept des Inkubators S3 zielt Durst stärker auf technikaffine Fachkräfte und Projektarbeiter ab.

Coworking bietet mehr als stilles Nebeneinander. Durch Austausch und Networking entsteht ein produktiver Mehrwert – auch für Studierende, die an Abschlussarbeiten feilen. Mit dem Inkubator S3 und dem neuen Space bei Durst ist Lienz für die Zukunft der Arbeit gut aufgestellt.