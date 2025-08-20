Brixentaler Bergleuchten: 50.000 Fackeln erleuchten die Felder und Hänge

Am 23. August wird das Brixental zur Bühne eines besonderen Lichtspektakels. Das ganze Tal wird einen Abend lang auf eine sehr spezielle Art beleuchtet.

Birxental – Das Brixentaler Bergleuchten am Samstag, den 23. August, ist mehr als nur eine Lichtshow. Entlang der Wiesen und Hänge gestalten örtliche Vereine, Gastronomen und Institutionen kunstvoll arrangierte Symbole und Schriftzüge. Ab etwa 21 Uhr verwandeln diese Lichtinstallationen das gesamte Tal in eine leuchtende Landschaft, die Besucher in ihren Bann zieht.

Doch das Spektakel beginnt schon früher: In den Ortschaften Kirchberg, Brixen, Itter und Kelchsau sorgen Bergleucht-Feste für Unterhaltung und kulinarische Genüsse. In Kirchberg startet das Fest um 18 Uhr beim Gaisbergstüberl mit Verpflegung und Musik der "Brixentaler Light". Zeitgleich lädt Itter zum Sommernachtsausklang am Tennisplatz ein.

Bergbahnen geöffnet

In Brixen beginnt das Festtreiben um 19 Uhr am Dorfplatz. Hier sorgt die Band "die Partyhirschen" für Stimmung, während der örtliche Skiclub die Gäste bewirtet. Die Kelchsau rundet das Angebot mit einem Dorfabend ab 19.30 Uhr ab, der ein Platzkonzert und besondere Atmosphäre verspricht.