Telferin Doris Schiller für Engagement mit Verdienstmedaille des Landes ausgezeichnet

Doris Schiller, die Kassenleiterin und oberste Finanzverwalterin der Marktgemeinde, war 15 Jahre lang im Auftrag des Gemeindeverbandes ehrenamtlich als Gleichbehandlungsbeauftragte für die Tiroler Gemeindenbediensteten aktiv. Dafür wurde sie jetzt geehrt.

Telfs – Am 15. August, dem Hohen Frauentag, ehrte das Land Tirol verdiente Persönlichkeiten für ihr ehrenamtliches Engagement. Diesmal war mit Doris Schiller auch eine besonders engagierte Telferin unter den Geehrten, denen Landeshauptmann Anton Mattle feierlich die Verdienstmedaille des Landes überreichte. Sie wurde für ihren langjährigen Einsatz als Gleichbehandlungsbeauftragte der Tiroler GemeindemitarbeiterInnen ausgezeichnet.

Doris Schiller, die hauptberuflich als Kassenleiterin und oberste Finanzverwalterin der Marktgemeinde Telfs tätig ist, engagierte sich 15 Jahre lang ehrenamtlich im Auftrag des Gemeindeverbandes. In ihrer Funktion als Gleichbehandlungsbeauftragte setzte sie sich für die Gleichbehandlung der MitarbeiterInnen in allen 277 Tiroler Gemeinden ein. Dabei bearbeitete sie mehrere hundert Fälle, bei denen es ihre Aufgabe war, zu vermitteln, zu schlichten und wenn nötig, Betroffenen zu ihrem Recht zu verhelfen.

Ihr Aufgabenbereich umfasste nicht nur Fälle geschlechtsspezifischer Ungleichbehandlung, sondern auch den Einsatz für Menschen mit Behinderung sowie für DienstnehmerInnen, die sich aufgrund ihrer Religion oder Herkunft diskriminiert fühlten.

Engagement und Herz

Isolde Kafka, Leiterin der Servicestelle Gleichbehandlung und Antidiskriminierung beim Land, würdigte Schillers Engagement: „Das war eine Leistung, die Engagement und Herz zeigt. Doris Schiller ist eine Persönlichkeit und hat durch ihre Tätigkeit Räume für Vielfalt und Inklusion geschaffen. Ihre Arbeit stärkte den Zusammenhalt und trieb Veränderungen voran.“

Auch der Telfer Bürgermeister Christian Härting gratulierte seiner Abteilungsleiterin: „Ich freue mich, dass Doris die Verdienstmedaille des Landes Tirol erhalten hat. Das ist eine Auszeichnung, die ihre jahrelange Arbeit sichtbar macht.“