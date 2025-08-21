40 Festnahmen, Suchtgift im Millionenwert: Tiroler Polizei gelang Schlag gegen Drogenszene

Die Tiroler Polizei hat in den vergangenen Monaten intensiv im Suchtgift-Milieu ermittelt. Dabei gingen den Kriminalisten mehrere dicke Fische ins Netz. Von 40 Verhafteten sitzen derzeit noch zehn in U-Haft. Auch die Konsumenten blieben nicht verschont.

Am Donnerstag gaben LKA-Stv. Philipp Rappold, Landespolizeidirektor Helmut Tomac und Polizeisprecher Manfred Dummer (v. r. n. l.) Details zu den Drogenfunden bekannt. © A.Springer

Innsbruck – Die Zahlen sprechen für sich: 40 Tatverdächtige festgenommen, 74 Konsumenten/Abnehmer angezeigt, 30 Kilo Cannabis, acht Kilo Kokain sowie 16.605 Ecstasy-Tabletten mit einem Gesamt-Straßenverkaufswert von 1,275 Millionen Euro aus dem Verkehr gezogen: Bei monatelangen Ermittlungen konnte die Tiroler Polizei der Drogenszene einen empfindlichen Schlag versetzen.

Fälle in Kufstein, Schwaz und Innsbruck

Wie der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamts, Philipp Rappold, erklärt, stechen drei größere Fälle aus den vergangenen Monaten hervor. Im Großraum Kufstein nutzte ein 32-jähriger Unternehmer seine Firmengebäude für die Lagerung von Kokain, das er unter anderem mit seinem 37-jährigen Schwager in ganz Tirol unter die Leute brachte. Die Einfuhr erfolgte aus Deutschland. Unter anderem konnten die Ermittler 7,5 Kilo Kokain sicherstellen. „Das ist die höchste sichergestellte Menge aus Ermittlungen heraus in Tirol bisher“, erläuterte Rappold im Rahmen einer Pressekonferenz.

© Polizei Tirol

Nach mehreren Monaten Ermittlungen wurden insgesamt zwölf Personen verhaftet, 30 weitere angezeigt. Neben dem Kokain stellte die Polizei rund 320 Ecstasy-Tabletten, 470.000 Euro Bargeld und verbotene Waffen sicher.

Diverse Hinweise führten in diesem Jahr auch zu intensiven Ermittlungen im Bezirk Schwaz, genauer gesagt im Zillertal. „Wir haben dann Ermittlungen aufgenommen und in Zusammenarbeit mit dem Bezirkspolizeikommando und dem dortigen Kriminaldienst mehrere parallel verlaufende Ermittlungen geführt“, schildert Rappold. Ein 25-Jähriger fiel dabei besonders auf: Er hat bei wöchentlichen Fahrten nach Innsbruck Kokain besorgt und im Unterland verkauft. Schlussendlich sei ein Netz aus Verteilern und Abnehmern identifiziert worden. „Insgesamt wurden 26 Personen festgenommen und 44 weitere angezeigt“, sagt Rappold.

Im Bezirk Schwaz stellte die Polizei 25 Kilogramm Cannabis, 0,5 Kilogramm Kokain, 15.725 Ecstasy-Tabletten, 19.000 Euro Bargeld, ein Tatfahrzeug im Wert von 15.000 Euro und diverse Waffen sicher.

© Polizei Tirol

Der dritte Fall passierte laut dem stv. Leiter des LKA in Innsbruck: Dort gab es im Juli einen Hinweis auf eine verdächtige Paketsendung. Bei der Subfirma eines Paketdienstes war ein Paket mit fünf Kilogramm Cannabis aufgefunden worden, das geruchsneutral verpackt war. Für den Abholer, einen 30-Jährigen, klickten dann auch entsprechend die Handschellen. Außerdem wurde ein mutmaßlicher 29-jähriger Komplize verhaftet. Die Polizei konnte neben dem Cannabis in diesem Fall noch 560 Ecstasy-Tabletten, 40 Gramm Kokain und 10.500 Euro Bargeld sicherstellen.

Tirol auch als Transitroute betroffen

Laut Landespolizeidirektor Helmut Tomac haben die Suchtgiftdelikte ab 2020 abgenommen, seit 2024 sei wieder ein leichter Anstieg zu erkennen. „Zu den meistkonsumierten Suchtmitteln gehören Cannabis, Kokain und Amphetamine. Im Vergleich zum Vorjahr ist aber feststellbar, dass eine größere Menge an Ecstasy im Umlauf ist“, hält Tomac fest.