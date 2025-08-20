Kunstgenuss im Stift Stams: Herbert Traxl präsentiert vielseitiges Schaffen

Das Stift Stams wird ab dem 22. August zum Schauplatz einer Kunstausstellung. Der renommierte Künstler und Seelsorger Herbert Traxl präsentiert dort seine Werke, die von Bildern über Skulpturen bis hin zu Kalligrafien reichen.

Stams – Die Ausstellung „Herbert Traxl: Bilder – Skulpturen – Kalligrafien“ eröffnet am Freitag, dem 22. August, um 19 Uhr ihre Pforten. Kunstinteressierte haben bis zum 14. September 2025 die Gelegenheit, Traxls vielfältiges Schaffen zu bewundern.

Zur feierlichen Eröffnung begrüßt Abt Cyrill Greiter die Gäste. Die Einführung in die Ausstellung übernimmt P. Markus Inama SJ, der die Werke Traxls in einen kunsthistorischen Kontext setzen wird.

Herbert Traxl, bekannt für seine facettenreiche künstlerische Arbeit, präsentiert in dieser Ausstellung einen Querschnitt seines Schaffens. Von ausdrucksstarken Gemälden über formvollendete Skulpturen bis hin zu filigranen Kalligrafien – die Bandbreite der gezeigten Werke verspricht ein faszinierendes Kunsterlebnis für Besucher aller Altersgruppen.

Die Ausstellung im Stift Stams verbindet Kunst mit einem wohltätigen Zweck: Nach Abschluss der Schau können Besucher gegen Vorlage einer Spendenbestätigung für die Gemeinnützige Privatstiftung CONCORDIA verfügbare Kunstwerke als Geschenk erhalten. Diese besondere Aktion unterstreicht das soziale Engagement des Künstlers und der Ausstellungsorganisatoren.