Ötztal: Zwei neue „Genuss-Botschafter“ ausgezeichnet

Felix Kuen und Samuel Jordan erhielten kürzlich ihre „Granta“ als Symbol für die abgeschlossene Zusatzausbildung zum „Ötztaler Genussbotschafter“. Das Projekt soll die Gastronomie-Lehre aufwerten und Betriebe wie Gäste gleichermaßen begeistern.

Längenfeld – 25 Lehrlinge aus Hotellerie und Gastronomie tragen inzwischen den Titel „Ötztaler Genussbotschafter*in“. Die Zusatzausbildung vermittelt fundiertes Wissen über regionale Produkte und Kreisläufe. Die Jugendlichen blicken dabei heimischen Landwirten, Bäckern und Metzgern über die Schulter.

„Wir konnten eng mit den Produzenten zusammenarbeiten und haben viel über ihre Arbeit erfahren“, berichtet Samuel Jordan aus Längenfeld, einer der frisch gebackenen Genussbotschafter. Er will künftig etwa Ideen zur Verwertung optisch nicht mehr ansprechender Produkte umsetzen.

Johannes Auer vom Naturhotel Waldklause sieht im Projekt eine perfekte Ergänzung zum Nachhaltigkeitskonzept seines Hauses: „Unsere Kundinnen und Kunden sind davon begeistert.“ Auch Oliver Schwarz, Direktor von Ötztal Tourismus, betont die wachsende Bedeutung von Regionalität und Authentizität im Tourismus. Interessierte Ötztaler Betriebe können ihre Lehrlinge für die nächsten Ausbildungseinheiten im September anmelden. In einwöchigen Modulen lernen die Teilnehmer regionale Produkte kennen, verarbeiten und präsentieren.