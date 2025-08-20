Der Hüter von Tirols literarischem Erbe: Walter Methlagl gestorben

Der gebürtige Vorarlberger baute das Innsbrucker Brenner-Archiv zur international geachteten Forschungseinrichtung aus.

Die Geburt der klassischen Moderne verortete Walter Methlagl nicht nur in den um 1900 pulsierenden Metropolen Paris, Berlin und Wien, sondern nicht zuletzt in der Peripherie der Peripherie – in Mühlau zum Beispiel. Dort in Ludwig von Fickers Rauch-Villa trafen künstlerische Talente zusammen, die sich später einen Namen machen sollten. Der große Glücklose der österreichischen Literatur Georg Trakl zum Beispiel

Ficker, selbst Autor heute weithin vergessener Bühnenstücke und Gedichte, vor allem aber Gründer und Herausgeber der Zeitschrift Der Brenner, starb 1967. In seinen letzten Lebensjahren war der junge Germanist Methlagl, geboren 1937 in Feldkirch, ein enger Vertrauter Fickers. Methlagl hatte über den weltanschaulichen Wandel des Brenner vor dem Ersten Weltkrieg promoviert.

Bereits 1964 war zur Verwaltung der umfangreichen Sammlungen Ludwig von Fickers – sie umfasste unter anderem dessen Korrespondenz mit Karl Kraus und Ludwig von Wittgenstein – das Brenner-Archiv gegründet. 1979 wurde es an die Universität Innsbruck angegliedert. Walter Methlagl leitete die Institution seit ihren Anfängen, zunächst beinahe informell als „Betreuer“, dann als „wissenschaftliche Hilfskraft“, dann als „wissenschaftlicher Beamter“.

Eine angesehene Forschungsstätte mit „Rucksack“

Mit Geschick und Durchsetzungskraft entwickelte er das Archiv zu einer europaweit angesehenen Forschungseinrichtung. Auch Methlagls eigene Studien, über Franz Michael Felber und Georg Trakl, dessen Nachlass zu den „Kronjuwelen“ des Brenner-Archivs zählt, fanden in Fachkreisen große Beachtung.

Bis 2001 blieb Methlagl Leiter des Forschungsinstituts. Die 1999 vom Ministerium bewilligte ordentliche Professur für ihn verlor sich irgendwann in den Höllen der universitären Verwaltung. „Methlagl hat das Archiv jahrzehntelang Tag und Nacht aufgebaut“, bekräftigte sein Nachfolger Johannes Holzner bei der Staffelübergabe. Holzner blieb bis 2013 Institutsleiter. Seither verantwortet Ulrike Tanzer die Geschicke der Einrichtung.

Deutlichstes Zeichen für Walter Methlagls unermüdliches Engagement: 1997 bezogen das Brenner-Archiv und das von ihm mitinitiierte Literaturhaus am Inn den 10. Stock eines Universitätsgebäudes in der Innsbrucker Josef-Hirn-Straße. Für das gewichtige Depot entwarf Architekt Josef Lackner einen weithin sichtbaren, die Schmalseite des Gebäudes überragenden „Rucksack“.

Übersetzte auch aus dem Dänischen

Mit seiner Frau Inger übersetzte Walter Methlagl auch aus dem Dänischen, Kierkegaards „Kritik der Gegenwart“ zum Beispiel, oder Rued Langgaards 1930 entstandene „Kirchenoper“ „Antichrist“, deren Uraufführung 1999 am Tiroler Landestheater auch und gerade aus Kopenhagen angereiste Kritiker lebhaft diskutierten.