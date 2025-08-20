Neue Bodenstation montiert

Schwieriger Heli-Transport: Teleskop und Kuppel aufs Hafelekar geflogen

Wetterbedingt konnte die Kuppel der quantenoptischen Bodenstation erst Stunden nach dem Unterbau und dem Teleskop „eingeflogen“ werden.
© Eva Fessler / Universität Innsbruck
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Die neue quantenoptische Bodenstation am Hafelekar ist montiert. Bei teils widrigen Wetterbedingungen wurden Teleskop und Kuppel am Mittwoch per Schwerlast-Hubschrauber auf 2300 m Seehöhe geflogen. Die Anlage soll künftig weltumspannende Quantenkommunikation mit und über Satelliten ermöglichen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561