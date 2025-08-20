Schwieriger Heli-Transport: Teleskop und Kuppel aufs Hafelekar geflogen

Die neue quantenoptische Bodenstation am Hafelekar ist montiert. Bei teils widrigen Wetterbedingungen wurden Teleskop und Kuppel am Mittwoch per Schwerlast-Hubschrauber auf 2300 m Seehöhe geflogen. Die Anlage soll künftig weltumspannende Quantenkommunikation mit und über Satelliten ermöglichen.