Neue Bodenstation montiert
Schwieriger Heli-Transport: Teleskop und Kuppel aufs Hafelekar geflogen
Wetterbedingt konnte die Kuppel der quantenoptischen Bodenstation erst Stunden nach dem Unterbau und dem Teleskop „eingeflogen“ werden.
© Eva Fessler / Universität Innsbruck
Die neue quantenoptische Bodenstation am Hafelekar ist montiert. Bei teils widrigen Wetterbedingungen wurden Teleskop und Kuppel am Mittwoch per Schwerlast-Hubschrauber auf 2300 m Seehöhe geflogen. Die Anlage soll künftig weltumspannende Quantenkommunikation mit und über Satelliten ermöglichen.