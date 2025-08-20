Rennradfahrer prallten in Kitzbühel mit Auto zusammen: 36-Jährige und 43-Jähriger verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Kitzbühel sind am Mittwochnachmittag zwei Rennradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, prallten die 36-Jährige und der 43-Jährige gegen 13.40 Uhr auf der Brixentalstraße auf Höhe der Kreuzung mit der Kirchberger Straße mit dem Auto eines abbiegenden 21-Jährigen zusammen. „Der 43-Jährige wurde frontal erfasst, die 36-Jährige prallte gegen die linke Fahrzeugseite“, so die Beamten.