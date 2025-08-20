Auf der Brixentalstraße
Rennradfahrer prallten in Kitzbühel mit Auto zusammen: 36-Jährige und 43-Jähriger verletzt
Bei einem Verkehrsunfall in Kitzbühel sind am Mittwochnachmittag zwei Rennradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, prallten die 36-Jährige und der 43-Jährige gegen 13.40 Uhr auf der Brixentalstraße auf Höhe der Kreuzung mit der Kirchberger Straße mit dem Auto eines abbiegenden 21-Jährigen zusammen. „Der 43-Jährige wurde frontal erfasst, die 36-Jährige prallte gegen die linke Fahrzeugseite“, so die Beamten.
Der 43-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen. Er wurde unbestimmten Grades verletzt. Die 36-Jährige wurde ins Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. (TT.com)