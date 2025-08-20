Auf Körper reduziert worden: Sängerin Neiyla spricht sich gegen Sexismus in der Musikindustrie aus

Die 27-jährige Sängerin Neiyla aus Linz hat in einem Instagram-Reel von ihren Erfahrungen mit Sexismus und Belästigung in der Musikbranche berichtet. Im TT-Gespräch spricht sie über die Hintergründe ihres Videos und darüber, wie wichtig ihr Selbstbestimmung als Frau und Musikerin ist.