„Kein einfacher, aber der richtige Schritt“: Skisprung-Star verkündet überraschend Karriereende

Mit 23 Jahren verkündete eine der erfolgreichsten Skispringerinnen Österreichs ihren Rückzug.

Die österreichische Erfolgs-Skispringerin Sara Marita Kramer hat am Mittwoch überraschend ihr Karriereende verkündet. „Einen Schlussstrich zu ziehen ist kein einfacher, aber für mich der richtige Schritt“, so die Salzburgerin, die in ihrer Laufbahn 15 Weltcupsiege, die Team-Goldmedaille bei der WM in Oberstdorf 2021 und den Gesamtweltcupsieg in der Saison 2021/2022 feiern konnte.

Auf Instagram teilte die 23-Jährige nachdenkliche Worte und erläuterte, was sie zu dem Schritt bewegt hat. „Ich habe Schwierigkeiten, mich mit diesem Leben verbunden zu fühlen, das ich seit so vielen Jahren gelebt habe.“ Sie habe gekämpft und weitergemacht, weil sie dachte, sie müsse. Aber „die Freude war weg und ohne Freude verliert sogar die schönste Geschichte ihr Licht“.

Sie habe sich in letzter Zeit zurückgezogen, um sich selbst genügend Raum zu geben und zu reflektieren. Ihr sei bewusst geworden, dass sie „der Erfolg und der Alltag als Leistungssportlerin nicht mehr so erfüllen wie früher“. Dadurch fehle auch die Bereitschaft, sich mit voller Hingabe darauf einzulassen. „Ich bin stolz darauf, auf mich und mein Gefühl zu hören, und ich möchte zeigen, dass es stark ist, eine bewusste Entscheidung für sich selbst zu treffen“, so Kramer.

Frühzeitiges Saisonende und lange Pause

Die vergangene Saison musste die Salzburgerin aufgrund einer Gürtelrose frühzeitig beenden. Nach einer längeren Regernationspause kehrte die Springerin aus Maria Alm wieder zurück auf die Schanze und startete mit der Vorbereitung für die kommende Olympiasaison: „Mein großer Traum war immer eine Medaille bei den Olympischen Spielen zu gewinnen. Als ich die letzten Spiele aufgrund der Corona-Virus-Infektion verpasst habe, hat es mich härter getroffen, als gedacht. Ich habe dennoch versucht, mich wieder aufzuraffen und weiterzuarbeiten um mein Ziel – eine Medaille zu erreichen – und damit meine Geschichte fertig schreiben zu können“, erklärt Kramer.

Die Entscheidung des Rücktritts markiert das Ende eines bedeutenden Kapitels im Leben der 23-Jährigen und zugleich den bewussten Schritt in einen neuen Lebensabschnitt. „Es ist nicht das Ende der Geschichte, welches ich mir als kleines Mädchen erträumt habe. Ziele und Träume können sich aber ändern. Ich bin dankbar für all meine gesammelten Erfahrungen und möchte mich für die Unterstützung bei meiner Familie, Freunden, Sponsoren, den Fans, den Trainern, dem gesamten Team und dem Österreichischen Skiverband bedanken“, ergänzt die Skispringerin.

Liegl: „Herber Verlust“