Passagierin bei Kollision von Linienbus und Auto in Sistrans verletzt

Ein Linienbus und ein abbiegendes Auto prallten am Mittwoch gegen 18.15 Uhr auf einer Kreuzung in Sistrans/Unterdorf zusammen. Im Zuge der Kollision bremste der Busfahrer stark ab, wodurch ein Fahrgast stürzte und verletzt wurde. Der Lenker sprach zwar mit der Unbekannten, es wurden jedoch keine Daten ausgetauscht. Die Polizei sucht nun nach der Frau, die etwa 15 Jahre alt sein soll und wohl mit ihrem Vater unterwegs war. Die Unbekannte soll etwa 160 Zentimeter groß sein, schulterlange Haare haben und „schönes Deutsch“ sprechen.