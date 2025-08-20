Tier riss sich los: Landwirt in Matrei von Kuh mitgeschleift und verletzt

Zu einem schweren Arbeitsunfall mit einem Rind kam es am Mittwochnachmittag in Matrei am Brenner. Ein 64-jähriger Landwirt wollte auf der Ochsenalm eine Kuh in einen Viehanhänger treiben. Nachdem sich die Kuh bereits im Anhänger befunden hatte, konnte sie sich losreißen und aus dem Hänger springen. Der Landwirt wurde von dem Tier mitgerissen und an einem Strick ca. zehn Meter am Boden mitgeschleift. Der Mann wurde dabei unbestimmten Grades am Kopf verletzt und verlor das Bewusstsein.