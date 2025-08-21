- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Song Contest in Wien, eh logisch
Kommentarvon Peter Nindler
Zwischen Aufatmen und Enttäuschung bewegen sich die Befindlichkeiten nach der Vergabe des Song Contests an Wien. Einmal mehr hat jedoch bei allen Debatten über die Bewerbung Innsbrucks der (ORF-)Zentralismus den Ausschlag gegeben.
Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:
Renate Perktold
+4350403 3302
Verena Langegger
+4350403 2162
Michael Domanig
+4350403 2561
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten