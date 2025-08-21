Keine Standgebühren
Kleiner Ersatz für die Zillertal Messe: 15 Betriebe präsentieren sich bei Ramsauer Wirtschaftstagen
David Hanser, Helmut Pölzl, Roman Eberharter und Bürgermeister Fritz Steiner (v. l.) auf dem Parkplatz des Raika Quartiers, der sich am 5. September ab 14 Uhr für zwei Tage in eine Präsentationsfläche für Betriebe verwandelt.
© Dähling
Unter dem Motto „Miteinander vor Ort“ werden die Parkplätze des Raika-Quartiers an der Zillertalstraße in Ramsau am 5. und 6. September zur Präsentationsfläche heimischer Unternehmer. Die Gastronomie spielt dabei eine untergeordnete Rolle.