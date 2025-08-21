Mehr Außenwirkung gefordert: SPÖ vergattert ihre Mandatare

Die Tiroler SPÖ will in den nächsten Wochen ihr Profil schärfen, weil es gar nicht rund läuft. In der ÖVP wird ab jetzt alles auf Landeshauptmann Anton Mattle zugeschnitten. Der Vorsitz in der Landeshauptleute-Konferenz im ersten Halbjahr 2026 soll auch als politischer Turbo dienen.