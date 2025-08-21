ÖVP forciert Mattle
Mehr Außenwirkung gefordert: SPÖ vergattert ihre Mandatare
Wohlgemuth (l.) will in den nächsten Wochen seine Partei auf Vordermann bringen, Mattle seinen Landeshauptmann-Bonus ausspielen.
© Thomas Böhm
Die Tiroler SPÖ will in den nächsten Wochen ihr Profil schärfen, weil es gar nicht rund läuft. In der ÖVP wird ab jetzt alles auf Landeshauptmann Anton Mattle zugeschnitten. Der Vorsitz in der Landeshauptleute-Konferenz im ersten Halbjahr 2026 soll auch als politischer Turbo dienen.