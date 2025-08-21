Beim Nachbarn tut sich Großes

Bayerische Grenzstadt Füssen traut sich Bau eines Stadttunnels zu

© Ideenwerkstatt Füssen
Helmut Mittermayr

Von Helmut Mittermayr

Einigung ist da: Das 90-Millionen-Projekt wird mit einer tiefschürfenden Verkehrsanalyse geprüft. Begleitmaßnahmen sollen Füssen an der Oberfläche ergrünen lassen.

Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:

Helmut Mittermayr

Helmut Mittermayr

+4350403 3043

Simone Tschol

Simone Tschol

+4350403 3042