Jubiläumsfest in Pill
Seit 25 Jahren hilft die Kinderhilfe Bezirk Schwaz unbürokratisch Familien
Der Vorstand der Kinderhilfe Bezirk Schwaz: Otto Prantl, Josef Hausberger, Martin Hochschwarzer, Notar Josef Reitter, Bürgermeister Hannes Fender, Ingrid Schlierenzauer, Sabine Holaus, Bürgermeister Klaus Gasteiger (v. l.) mit Bezirkshauptmann Michael Brandl.
© Kinderhilfe Bezirk Schwaz
Rund 300 Mal im Jahr unterstützt der Verein, der im Jahr 2000 gegründet wurde, in Not geratene Familien im Bezirk Schwaz mit insgesamt 50.000 Euro. Am 22. August findet das große Charity-Sommernachtsfest statt.