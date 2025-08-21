Medaillen für junge Tiroler Tennis-Asse bei ÖM in Oberpullendorf

Tirols Tennis-Nachwuchs schlug bei den österreichischen Meisterschaften der Altersklassen U12, U14 und U16 zuletzt in Oberpullendorf groß auf: Marta Decristoforo (SV Silz) gelang bei den Jüngsten Gold im Einzel und mit Single-Halbfinalistin, der Drittplatzierten Lina Jacob (TC Raika Pitztal), auch im Doppel der Sieg. Bei den U12-Burschen holte Max Wille (TC Oberland West) Bronze im Einzel und Silber im Doppel (mit dem Wiener Martin Janisch). Einzel-Viertelfinalist Dominic Messenlechner (TC Kitzbühel) schaffte zudem mit seinem Partner Hector Freitas (Nö.), dem Einzel-Sieger, Platz zwei im U14-Doppelbewerb der Burschen. (TT)