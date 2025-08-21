Kleiner Levi ist da
ÖSV-Traumpaar wurde wieder Eltern: „Willkommen, unser zweites Wunder“
Noch vor dem Start der Olympiasaison gibt es aus dem ÖSV-Lager erfreuliche Nachrichten: David Komatz und Ehefrau Katharina (früher im Weltcup als Katharina Innerhofer am Start) wurden wieder Eltern. Wie das Biathlon-Paar auf Instagram bekannt gab, erblickte der kleine Levi das Licht der Welt.
„Willkommen, unser zweites kleines Wunder“, schrieben sie zu einem süßen Foto mit dem kleinen Babyhändchen von Levi. Sein Bruder Fabio wurde 2023 geboren.
Zahlreiche Gratulationen kamen aus dem Wintersportlager u.a. von Kristina Oberthaler, Tamara Steiner oder Anna Juppe. (TT.com)