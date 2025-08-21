ÖSV-Traumpaar wurde wieder Eltern: „Willkommen, unser zweites Wunder“

Noch vor dem Start der Olympiasaison gibt es aus dem ÖSV-Lager erfreuliche Nachrichten: David Komatz und Ehefrau Katharina (früher im Weltcup als Katharina Innerhofer am Start) wurden wieder Eltern. Wie das Biathlon-Paar auf Instagram bekannt gab, erblickte der kleine Levi das Licht der Welt.