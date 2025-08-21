Matreier Nachwuchsranggler glänzen beim Wettkampf im Salzburger Pongau

Beim traditionellen Hochgründeckranggeln am Hohen Frauentag zeigten die jungen Athleten aus Matrei ihr Können. Sie erkämpften mehrere Podestplätze.

Hüttau i. P. – Neun Nachwuchstalente aus Matrei traten in der Bergarena an und lieferten beeindruckende Leistungen ab. In der Altersklasse bis sechs Jahre sicherte sich Marco Mattersberger den zweiten Platz. Josef Linder erreichte in der Kategorie bis acht Jahre das Finale und verpasste den Sieg nur knapp.

Die älteren Jahrgänge setzten die Erfolgsserie fort. Bei den Zehnjährigen holte Jakob Holzer Bronze, während Emanuel Wibmer Silber gewann. Er musste sich lediglich dem Mittersiller Alois Prossegger geschlagen geben. Den Höhepunkt setzte Maximilian Wibmer in der Altersklasse bis zwölf Jahre: Mit einer Kombination aus Kampfgeist, Technik und Entschlossenheit sicherte er sich den Tagessieg.

