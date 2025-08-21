Akrobatik und Comedy: Kufsteiner Varietéabend geht in die dritte Runde

Am 6. September 2025 verwandelt sich das Kultur Quartier Kufstein erneut in eine Bühne für außergewöhnliche Talente. Der 3. Kufsteiner Varietéabend verspricht einen Abend voller Akrobatik, Jonglage und Comedy im Rahmen der Wunderlichen Kulturtage.

Kufstein – Die beliebte Veranstaltung, organisiert vom Kulturverein Wunderlich, bringt auch dieses Jahr Künstler aus nah und fern nach Kufstein. Das Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das Jung und Alt gleichermaßen begeistern wird.

Durch den Abend führt wie in den Vorjahren Marcus Jeroch. Der vielseitige Künstler wird nicht nur als Moderator fungieren, sondern auch selbst mit akrobatischen Einlagen und Clownerie für Unterhaltung sorgen. Seine Mischung aus Wortakrobatik und körperlicher Geschicklichkeit verspricht, das Publikum in seinen Bann zu ziehen.

Jonglage mit ungewöhnlichen Requisiten

Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist Daniel Hochsteiner. Der Jongleur hat sich auf ungewöhnliche Requisiten spezialisiert und wird dieses Mal besonders Tennisfans überraschen. Seine Darbietung verspricht eine einzigartige Verbindung von Sport und Artistik.

Für Spannung und Nervenkitzel sorgt Sara Twister, eine international erfolgreiche Künstlerin. Ihre Performance, die auch Schusselemente beinhaltet, wird für Gänsehautmomente sorgen. Mutige Zuschauer haben möglicherweise die Chance, Teil ihrer Show zu werden.

Plattform für verschiedene Kunstformen

Der Kufsteiner Varietéabend hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil der kulturellen Landschaft der Region entwickelt. Die Veranstaltung bietet eine Plattform für verschiedene Kunstformen und bringt internationale Künstler nach Tirol.