Betrunkener Autofahrer prallte im Zillertal gegen Straßenlaterne: Beifahrer verletzt

Bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss in der Nacht auf Donnerstag in Mayrhofen wurde der Beifahrer des Alkolenkers verletzt. Der 44-Jährige war gegen 1.40 Uhr auf der Zillertalstraße im Gemeindegebiet von Mayrhofen talauswärts unterwegs, kam von der Straße ab, prallte gegen eine Straßenlaterne und anschließend gegen ein Straßenschild.