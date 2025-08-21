Lenker stark alkoholisiert
Betrunkener Autofahrer prallte im Zillertal gegen Straßenlaterne: Beifahrer verletzt
Das Auto wurde schwer beschädigt.
Bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss in der Nacht auf Donnerstag in Mayrhofen wurde der Beifahrer des Alkolenkers verletzt. Der 44-Jährige war gegen 1.40 Uhr auf der Zillertalstraße im Gemeindegebiet von Mayrhofen talauswärts unterwegs, kam von der Straße ab, prallte gegen eine Straßenlaterne und anschließend gegen ein Straßenschild.
Der Beifahrer, dessen Identität laut Polizei noch nicht bekannt ist, wurde dabei verletzt. Die Rettung brachte den Mann ins Krankenhaus Schwaz. Der Lenker blieb unverletzt, ein Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung. (TT.com)