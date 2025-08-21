Tiroler Tageszeitung ist Österreichs Nummer 1 bei Paid Content

Als Bundesländerzeitung für Tirol sorgt die Tiroler Tageszeitung bei der aktuellen Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) für Aufsehen. Seit der Einführung der Paywall im Jahr 2021 weist das Paid-Content-Angebot „tt.com plus“ ein unverändert und kontinuierlich starkes Wachstum auf.

Laut den jüngsten ÖAK-Zahlen wurden die „tt.com plus“-Abonnements im Jahresvergleich um 49 % auf durchschnittlich 10.718 gesteigert. Damit festigt die Tiroler Tageszeitung ihre führende Position unter den bezahlten Online-Angeboten österreichischer Tageszeitungen.

Starkes Wachstum auch bei ePaper-Abos

Auch die ePaper-Abonnements der TT zeigen ein deutliches Wachstum von 13,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Diese Zahl berücksichtigt ausschließlich „ePaper-Only“-Abos, ohne die integrierten digitalen Zugänge von TT-Vollabonnements einzubeziehen.

ÖAK-Highlights der Tiroler Tageszeitung im Überblick:

Spitzenposition bei Paid-Content-Abos unter allen von der ÖAK erfassten österreichischen Tageszeitungen.

Größter absoluter Zuwachs an Paid-Content-Abos im gesamten österreichischen Zeitungsmarkt.

Starkes Wachstum von 13,9 % bei reinen ePaper-Only-Abonnements.

Spitzenposition unter den Tageszeitungen in Tirol mit einer verbreiteten Auflage von 73.264 Exemplaren.

Hohe Leserbindung: 94,1 % der verkauften TT-Exemplare sind Abonnements.

Moser Holding-CEO Silvia Lieb: „Wir freuen uns über das Vertrauen unserer Leserinnen und Leser. Die kontinuierlich steigenden Zahlen im Digitalbereich und infolgedessen insgesamt steigende Abozahlen sind zukunftsweisend und eine großartige Bestätigung für das Engagement des gesamten TT-Teams.“

Die TT-Chefredakteure Matthias Krapf und Marco Witting: „Den Großteil unserer „tt.com plus“-Abonnentinnen und Abonnenten gewinnen wir direkt über unsere journalistischen Inhalte. Die wachsende Bereitschaft, für digitalen Qualitätsjournalismus zu bezahlen, ist für uns eine Bestätigung und zugleich ein enormer Ansporn.“