Vermisster Bergsteiger tot am Großvenediger in Salzburg gefunden

Ein seit Dienstag am Großvenediger (3657 Meter) vermisster Salzburger ist am Donnerstag nur noch tot aufgefunden worden. Der 59-jährige Alpinist dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach am Nordgrat abgestürzt sein. Wie Franz Gensbichler von der Bergrettung Pinzgau sagte, hat ein Suchtrupp, der am Grat unterwegs war, etwas mit dem Fernglas gesehen und den Polizeihubschrauber zu der Stelle dirigiert. Die Besatzung des Helikopters entdeckte dann kurz vor 9.30 Uhr den Toten.

Der Mann aus dem Bezirk Hallein hatte am Dienstag in der Früh sein Auto in Neukirchen geparkt und sich alleine auf den Weg gemacht. Er fuhr zunächst mit dem Fahrrad bis zur Talstation der Materialseilbahn zur Kürsingerhütte. Dort stellte er das Rad ab und stieg zu Fuß weiter. Am Abend meldete er sich dann nicht wie vereinbart bis 22.00 Uhr bei seiner Schwester. Da er auch am Mittwoch den ganzen Tag über nicht bei ihr anrief und selbst nicht erreichbar war, alarmierte die Frau gegen 17.30 Uhr die Einsatzkräfte.

Erste Suche wegen schlechten Wetters eingestellt

Noch am Mittwochabend rückten neun Bergretter der Ortsstelle Neukirchen am Großvenediger bei schlechter Sicht – die Wolkendecke reichte bis auf rund 1800 Meter Seehöhe herab – aus. Sie suchten von der Kürsingerhütte (2558 Meter) aus den Normalweg auf den Großvenediger bis zur Venedigerscharte, den Kleinvenediger, den Gletschers (Oberer Keesboden) und den Zustieg zum Nordgrat ab. Auch Alpinpolizisten und zwei Polizeihubschrauber unterstützten den Einsatz. Gegen 21 Uhr wurde die Suche wegen der schlechten Wetterbedingungen ohne Ergebnis abgebrochen.