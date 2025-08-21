Chaosfahrt auf Arlberg-Schnellstraße: 26-Jähriger nach drei Unfällen schwer verletzt

Auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) bei Pettneu ist es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Aufgrund der auffälligen Fahrweise eines 26-jährigen Autofahrers alarmierten andere Verkehrsteilnehmer gegen 11 Uhr die Polizei.

Währenddessen fuhr der Mann bei Landeck-West auf ein vor ihm fahrendes Auto auf, die 39-jährige Lenkerin wurde dabei leicht verletzt. Er blieb jedoch nicht stehen, sondern setzte seine Chaosfahrt unvermindert fort.

Schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Im Strenger Tunnel prallte der 26-Jährige mit seinem Auto dann gegen die Tunnelwand, dabei wurde ein Reifen beschädigt. Wieder blieb der Mann nicht stehen. Bei einer Baustelle rund 100 Meter vor der Mautstelle St. Jakob geriet er dann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto einer Familie aus Deutschland.

Der 26-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen. Die Eltern und das achtjährige Kind im zweiten Auto wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ebenso ins Zammer Spital gebracht.

Ein Alkotest beim 26-Jährigen verlief laut Polizei negativ. Ein Alkotest verlief laut Polizei negativ. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgt ein Bericht an die Staatsanwaltschaft und die zuständige Bezirkshauptmannschaft.