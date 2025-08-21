Schwerer Unfall auf Arlberg-Schnellstraße: Auto raste bei Pettneu in Gegenverkehr

Auf der Arlberg-Schnellstraße bei Pettneu ist es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Autofahrer, der laut Augenzeugen bei seiner Fahrt Richtung Bregenz bereits im Strenger Tunnel das Portal touchiert und Teile verloren hatte, geriet bei Pettneu auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einem Unfall mit dem Auto einer vierköpfigen Familie aus Deutschland.

Laut ersten Informationen soll sich der Unfalllenker aus Österreich schwer verletzt haben, andere Autofahrer leisteten Erste Hilfe. Auch die vier Insassen des zweiten Autos, eine Familie mit zwei Kindern, wurden verletzt, laut Informationen der Polizei soll es sich um leichte Verletzungen handeln. Alle fünf Verletzten wurden abtransportiert, unter anderem war auch der Christophorus-Rettungshubschrauber im Einsatz.