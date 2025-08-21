Traditionelles Bataillonsfest Starkenberg: Zwei Tage voller Musik und Kameradschaft

Am 23. und 24. August lädt das Bataillon Starkenberg in Tarrenz zu seinem jährlichen Fest ein. Die Veranstaltung verspricht ein Wochenende voller Tradition, Musik und Gemeinschaft zu werden, mit Höhepunkten wie einem Konzert der Band „Bergalarm“ und einem Frühschoppen mit den „Brass Friends“.

Tarrenz – Das zweitägige Programm beginnt am Samstagabend mit einer feierlichen Zeremonie. Die Kompanien treffen sich um 19 Uhr auf dem Festplatz, gefolgt von einem Wortgottesdienst mit Kranzniederlegung. Der Abend klingt mit einem Konzert der Band "Bergalarm" im Festzelt aus.

Der Sonntag startet früh: Um 8:30 Uhr versammeln sich die Kompanien erneut auf dem Festplatz. Nach der Heiligen Messe um 9 Uhr folgen Festrede und Ansprachen. Den Abschluss bildet ein Frühschoppen mit der Musikkapelle Tarrenz und Unterhaltung durch die „Brass Friends“.

Der Trommlerzug

Ein besonderes Highlight des Festes ist der Auftritt des Trommlerzugs Bataillon Starkenberg. Dieser hat eine interessante Geschichte: Nach einer spontanen Formation zur Bundesversammlung 2008 dauerte es bis 2010, bis sich einige engagierte Starkenberger zusammenfanden, um einen eigenen Trommlerzug zu gründen. Unter der Leitung von Raimund Degenhart wurde sogar ein eigener Bataillonstrommelmarsch komponiert.