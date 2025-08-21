- Überblick
Blick ins Fotoalbum
Berger begann als „Zuschauer“ und trainiert jetzt selbst den Torhüter-Nachwuchs
Sein Cousin Hannes weckte bei Simon Berger das Interesse für den Fußball. Heute steht er beim SV Kematen zwischen den Pfosten.
© Falk, Berger
Von Michael Pipal
