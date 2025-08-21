Forscherin im Interview
Warum in jedem von uns Krebs steckt – man sich aber nicht fürchten muss
Hanna Heikenwälder forscht derzeit zu Krebs und dem Alterungsprozess an der Universität Tübingen. Das Ziel ihrer Arbeit ist es, dem Krebs den Schrecken zu nehmen, um allen Menschen ein gesundes, langes Leben zu ermöglichen.
© Dominik Rößler/Penguin Random House
Jede zweite Person wird im Laufe ihres Lebens an Krebs erkranken. Die Krebsforscherin Hanna Heikenwälder erklärt, warum das kein Grund ist, sich fürchten zu müssen – und wie jeder heute schon sein Risiko senken kann.