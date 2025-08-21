Innsbruck in Feststimmung, Schürzenjäger erobern das Zillertal und Hall töpfert: Das ist los in Tirol

Wieder Wochenende, wieder zahlreiche Veranstaltungen in ganz Tirol. In Innsbruck wird beim „Alles Gute Festival“ gefeiert, in Finkenberg geben die Schürzenjäger Gas und ganz Hall töpfert. Daneben gibt‘s noch Comedy, Konzerte, Theater und Dorffeste. Die Highlights von Freitag bis Sonntag in der kompakten Event-Übersicht.