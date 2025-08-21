🗓️ Unsere Event-Tipps
Innsbruck in Feststimmung, Schürzenjäger erobern das Zillertal und Hall töpfert: Das ist los in Tirol
Party in Innsbruck, Open-Air im Zillertal oder Töpfern in Hall: Vielfältige Events warten am Wochenende.
© Vitali Sviridenko
Wieder Wochenende, wieder zahlreiche Veranstaltungen in ganz Tirol. In Innsbruck wird beim „Alles Gute Festival“ gefeiert, in Finkenberg geben die Schürzenjäger Gas und ganz Hall töpfert. Daneben gibt‘s noch Comedy, Konzerte, Theater und Dorffeste. Die Highlights von Freitag bis Sonntag in der kompakten Event-Übersicht.