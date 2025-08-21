Oktoberfest 2025

Wiesn-Preise veröffentlicht: So viel kosten halbes Hendl, Schweinshaxe und Co. heuer

Am 20. September beginnt die Wiesn. Dann stehen auf vielen Tischen neben Bier auch Hendl. Bis zu 24,50 Euro kostet das beliebte Gericht.

