Fest rückt Tiroler Bio-Getreide ins Rampenlicht – in einem schwierigen Jahr für die Bauern

In der Haller Altstadt geht am 6. September das bereits 23. Bio-Bergbauernfest in Szene. Heuer richten der Verein „Bio Austria Tirol“ und die „Erzeugermarke Bio vom Berg“ den Fokus voll auf heimisches Getreide – in einem Jahr, in dem durch den völlig verregneten Juli gerade in diesem Bereich mit erheblichen Ernteausfällen zu rechnen ist. Tiroler Bio-Getreidebauern gaben bei der Präsentation Einblick in die Herausforderungen.