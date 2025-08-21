Bio-Bergbauernfest in Hall
Fest rückt Tiroler Bio-Getreide ins Rampenlicht – in einem schwierigen Jahr für die Bauern
Setzen beim Bio-Bergbauernfest heuer ganz aufs Thema Getreide: v. l. Ingo Panknin (MPreis), Stadtrat Christoph Sailer, Getreideproduzent Georg Piegger, Christina Ritter (Bio Austria Tirol), Veronika Brand (Raiffeisen Regionalbank Hall in Tirol) und Björn Rasmus (Bio vom Berg).
© Michael Domanig
In der Haller Altstadt geht am 6. September das bereits 23. Bio-Bergbauernfest in Szene. Heuer richten der Verein „Bio Austria Tirol“ und die „Erzeugermarke Bio vom Berg“ den Fokus voll auf heimisches Getreide – in einem Jahr, in dem durch den völlig verregneten Juli gerade in diesem Bereich mit erheblichen Ernteausfällen zu rechnen ist. Tiroler Bio-Getreidebauern gaben bei der Präsentation Einblick in die Herausforderungen.