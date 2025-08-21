Tirolerin Peychär schied bei Squash-EM im Viertelfinale aus

Squashspielerin Jacqueline Peychär schrammte bei den Europameisterschaften knapp an einer Medaille vorbei. Für die Tirolerin ist das dennoch ein Erfolg.

Chartres – Die Innsbruckerin Jacqueline Peychär hat bei der Squash-EM in Chartres (FRA) die Chance auf eine Medaille knapp verpasst.

Im Achtelfinale hatte sich die 29-Jährige gegen Karolina Sramkova (CZE) nach 2:0-Satzführung im fünften Durchgang noch durchgesetzt. In der Runde der besten 8 musste sie sich am Donnerstag aber der Drittplatzierten der jüngsten World Games Marta Dominguez (ESP) mit 9:11, 8:11 und 3:11 geschlagen geben.

Erstmals im Viertelfinale

2015, 2016 und auch 2018 war die in Wien lebende Tirolerin bei Europameisterschaften jeweils ins Achtelfinale eingezogen, das Viertelfinale zu erreichen, zählt zu ihren bisher größten Erfolgen. Für Peychär geht es jetzt am Freitag noch um eine gute Platzierung – gegen Kara Lincou (FRA) um die Ränge fünf bis acht.

Für den Salzburger Daniel Lutz war dagegen in der Runde der letzten 32 Schluss. Der 19-Jährige musste sich Iker Pajares mit 0:3 geschlagen geben (-5, -6, -8). In drei Jahren feiert Squash in Los Angeles seine olympische Premiere – mit dabei sein wollen dann auch Peychär und Lutz. (sab)