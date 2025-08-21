Traktor prallte in Kirchbichl gegen Auto: 82-Jähriger und Beifahrerin verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Traktor und einem Pkw wurden am Donnerstag in Kirchbichl zwei Personen verletzt. Zu dem Unfall kam es gegen 11 Uhr auf der Tiroler Straße im Ortsgebiet. Bei einem Zebrastreifen hielten auf beiden Fahrspuren Fahrzeuge an, um eine Fußgängerin die Straße queren zu lassen.

Ein 47-Jähriger, der mit seinem Traktor samt Anhänger unterwegs war, bemerkte die stehenden Autos offenbar zu spät. „Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, bremste er sein Fahrzeuggespann stark ab und lenkte dieses gleichzeitig auf die Gegenfahrbahn“, berichtet die Polizei. Dort prallte er zuerst gegen das Auto eines 82-Jährigen, dann in eine Baumreihe und eine Straßenlaterne. Der Traktorfahrer konnte sein Gespann wieder auf die richtige Fahrspur zurücklenken und blieb stehen.

Lenker und Beifahrerin verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 82-Jährigen nach hinten gegen einen weiteren Wagen geschleudert. Der Autofahrer und seine 76-jährige Beifahrerin wurden verletzt und ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. An seinem Auto entstand laut Polizei Totalschaden. Auch der zweite Pkw und der Traktor wurden beschädigt.