Vor Insolvenzeröffnung
Neun Millionen Euro Schulden: Unterländer Metallbetrieb mit 37 Mitarbeitern soll saniert werden
Tirometall ist in der Metallverarbeitung unter anderem für Kunden aus den Bereichen Maschinenbau, Energie- und Wasserkraft, Recycling, Lebensmittel und Automotive tätig.
Bei dem Langkampfener Unternehmen Tirometall steht die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bevor. Geplant wird eine Sanierung mit Unterstützung eines Investors, berichtet der KSV 1870. Alle 37 Mitarbeiter sollen ihre Jobs behalten.