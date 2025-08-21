Vor Insolvenzeröffnung

Neun Millionen Euro Schulden: Unterländer Metallbetrieb mit 37 Mitarbeitern soll saniert werden

Tirometall ist in der Metallverarbeitung unter anderem für Kunden aus den Bereichen Maschinenbau, Energie- und Wasserkraft, Recycling, Lebensmittel und Automotive tätig.
© iStockphoto
Nina Werlberger

Bei dem Langkampfener Unternehmen Tirometall steht die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bevor. Geplant wird eine Sanierung mit Unterstützung eines Investors, berichtet der KSV 1870. Alle 37 Mitarbeiter sollen ihre Jobs behalten.

