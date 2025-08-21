„Project“-Aus als Symptom
„Auch Clubkultur braucht Förderungen“: Nachtleben steckt nicht nur in Innsbruck in der Krise
Das „Project“ in den Bögen ist bei weitem nicht der erste Innsbrucker Club, der in den letzten Jahren seine Pforten geschlossen hat. Der Wandel in der Ausgeh- und Clubkultur stellt aber auch größere Städte vor Probleme.
Die Schließung etablierter Clubs in Innsbruck habe mit massiven Umbrüchen in der Nacht- und Ausgehkultur zu tun, meint (Sub-)Kulturexperte David Prieth. Aus seiner Sicht wird es neue Organisationsformen für die Clubkultur brauchen – und öffentliche Mittel.