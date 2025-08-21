„Project“-Aus als Symptom

„Auch Clubkultur braucht Förderungen“: Nachtleben steckt nicht nur in Innsbruck in der Krise

Das „Project“ in den Bögen ist bei weitem nicht der erste Innsbrucker Club, der in den letzten Jahren seine Pforten geschlossen hat. Der Wandel in der Ausgeh- und Clubkultur stellt aber auch größere Städte vor Probleme.
© Eva-Maria Hörtnagl
Michael DomanigRenate Perktold

Von Michael Domanig, Renate Perktold

Die Schließung etablierter Clubs in Innsbruck habe mit massiven Umbrüchen in der Nacht- und Ausgehkultur zu tun, meint (Sub-)Kulturexperte David Prieth. Aus seiner Sicht wird es neue Organisationsformen für die Clubkultur brauchen – und öffentliche Mittel.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561