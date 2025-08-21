Warum Kate und William nicht mehr die Lieblinge der britischen Presse sind

Prinz William und seine Frau Kate ziehen um. Das Paar wechselt mit seinen drei Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), im Geländes um Schloss Windsor die Bleibe. Das sorgt nun für Unmut.

Bisher lebte das Thronfolgerpaar in dem eleganten, aber vergleichsweise bescheidenen Anwesen Adelaide Cottage, das 1831 für die Gattin von König William IV., Königin Adelaide, errichtet wurde. Künftig sollen sie in der großzügigeren Forest Lodge wohnen. Es handelt sich dabei um ein deutlich repräsentativeres Gebäude mit acht Schlafzimmern. Man könnte wohl auch von einem kleinen Schloss sprechen. Wann genau der Umzug stattfinden soll, sagte der Sprecher nicht, die TT berichtete.

Zwei Familien müssen ausziehen

Doch jetzt herrscht gehöriger Wirbel rund um den Umzug. Wie die englische Zeitung Mail on Sunday berichtete, verdrängt das Prinzenpaar durch den Hauswechsel gleich zwei Familien. Neben der Lodge gebe es nämlich noch andere Cottages auf dem Anwesen. In denen lebten bis vor wenigen Wochen noch zwei verschiedene Familien, die nun angeblich aufgefordert wurden, ihre Grundstücke zu räumen.

Die betreffenden Familien wohnen auf Flächen und in Häusern, die zum Crown Estate gehören, sich also im Besitz der britischen Königsfamilie befinden. „Ihnen wurde gesagt, dass sie ausziehen sollen", erklärt der Insider weiter, „ich schätze, man hat ihnen einen anderen Ort zugewiesen, aber ihnen wurde gesagt, sie müssten umziehen."

Für die Sicherheit der Royals entwurzelt

Grund dafür sei die Nähe der betroffenen Häuser zur Forst Lodge. „Wenn dort Mitglieder der königlichen Familie wohnen, wollen sie dort sicher nicht, dass irgendjemand dort wohnt“, erklärt die anonyme Quelle dem Boulevardblatt weiter. Um William, Catherine und ihren Kindern ein unbeschwertes Leben zu ermöglichen, würde andere Familien entwurzelt, prangert das Blatt an.

Das Thronfolgerpaar plane den Wohnortwechsel langfristig: Forest Lodge solle das „Forever Home“ der beiden werden, wo sie auch leben wollen, wenn sie einmal König und Königin sein werden. Wie schon in Adelaide Cottage solle aber auch in dem neuen Zuhause kein Personal untergebracht sein, heißt es. Damit wolle das Paar so gut wie möglich eine private Atmosphäre in seinem Zuhause schaffen.

Laut der Boulevardzeitung The Sun zahlen William und Kate die bereits begonnenen Renovierungsarbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude, das etwa 16 Millionen Pfund (etwa 18,5 Millionen Euro) wert sein soll, aus eigener Tasche.

William besitzt 1,16 Milliarden Euro

Schwerfallen dürfte das der Familie Wales nicht. William übernahm mit der Rolle des Thronfolgers von seinem Vater auch das etwa eine Milliarde Pfund (etwa 1,16 Milliarden Euro) schwere Immobilien-, Grundbesitz- und Anlageportfolio Duchy of Cornwall.