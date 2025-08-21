Israel beginnt nächste Phase im Krieg: Eroberung von Gaza-Stadt

Ungeachtet internationaler Kritik hat die israelische Armee nach eigenen Angaben die „nächste Phase des Kriegs“ im Gazastreifen begonnen. Die Truppen hielten jetzt die Außenbezirke der Stadt Gaza im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens, sagte Armeesprecher Effie Defrin und sprach von „vorbereitenden Maßnahmen“ zur geplanten Einnahme der ganzen Stadt. Premier Benjamin Netanyahu will Verhandlungen über die Freilassung aller Geiseln und ein Ende des Krieges aufnehmen.

Dies solle zu für Israel annehmbaren Bedingungen geschehen, sagte Netanyahu bei einem Truppenbesuch. Er habe entsprechende Anweisungen erteilt. Gleichzeitig würden Pläne zur Einnahme von Gaza-Stadt und zur Zerschlagung der Hamas gebilligt.

Laut israelischen Beamten sollen die detaillierten Militärpläne zur vollständigen Einnahme der Stadt, in der sich Schätzungen zufolge derzeit rund eine Million Menschen aufhalten, in den nächsten Tagen vom Sicherheitskabinett gebilligt werden, berichtete das Wall Street Journal. Demnach dürfte die Bodenoffensive im September beginnen. Israelischen Medien zufolge soll das Sicherheitskabinett noch heute zusammenkommen.

Armee ordnet Evakuierung von Krankenhäusern an

Die Äußerungen des Armeesprechers vor Journalisten fielen zusammen mit einer Mitteilung des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, in der er zur beschleunigten Einnahme der größten Stadt im Norden des Küstenstreifens aufrief. Vor Billigung der Pläne für den dortigen Einsatz habe Netanyahu angeordnet, „dass die Zeitpläne – für die Eroberung der letzten Terroristenhochburgen und die Niederlage der Hamas – verkürzt werden“.

Die israelische Armee ordnete die Evakuierung von Krankenhäusern im nördlichen Gazastreifen an. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung hieß es, medizinisches Personal und internationale Organisationen seien angewiesen worden, sich „auf eine Evakuierung der Bevölkerung in den südlichen Gazastreifen vorzubereiten“. Demnach wurden die Verantwortlichen aufgefordert, mit der Planung zur Verlagerung von Krankenhausausrüstung in den Süden zu beginnen. Dort werde ihnen ein „Feldlazarett oder ein anderes Krankenhaus“ zur Verfügung gestellt, erklärte die Armee.

Hamas: Netanyahu missachtet Vermittlungsbemühungen

Dabei hatte die islamistische Terrororganisation am Montag erklärt, sie habe den Vermittlern eine „positive Antwort“ auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe vorgelegt. Die Ankündigung der israelischen Armee, mit der Einnahme der Stadt Gaza mit ihren fast eine Million Bewohnern zu beginnen, und Netanyahus Absicht, dies zu billigen, sei eine „Missachtung“ der Bemühungen der Vermittler um eine Waffenruhe, erklärte die Hamas.

Medienberichten nach handelt es sich bei dem jüngsten Vorschlag für eine Waffenruhe um eine fast identische Fassung eines zuvor bereits verhandelten Vorschlag des US-Sondergesandten Steve Witkoff. Dieser sieht eine 60-tägige Feuerpause vor, während der zehn lebende Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Insgesamt befinden sich in Gaza noch 50 Geiseln, von denen noch mindestens 20 am Leben sein sollen.

Geisel-Angehörige befürchten das Schlimmste

Die Angehörigen befürchten das Schlimmste. Militärischer Druck rette Geiseln nicht, sondern töte sie, sagte der Vater eines Entführten bei einer Demonstration im Grenzgebiet zum Gazastreifen. Macabit Mayer, die Tante zweier nach Gaza entführter Zwillingsbrüder, warf Ministerpräsident Netanyahu vor, Zehntausende weiterer Reservisten für eine „sinnlose Mission“ rekrutiert zu haben, die „unsere Liebsten und sie selbst in Gefahr bringt.“