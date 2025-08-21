Trachtenlandschaft Osttirol: Ausstellung „Trachten entlang der Isel“ schließt mit Konzert

Noch bis 31. August haben Kulturinteressierte die Möglichkeit, die Ausstellung „Trachten entlang der Isel“ in Dölsach zu besuchen. Tim Martina Schäffer tritt am Samstag und Sonntag mit der Gitarre auf.

Dölsach – Die Trachtenschau „Trachten entlang der Isel“ zeigt besondere Exponaten, darunter die sogenannte Notburgatracht aus reinem Seidenbrokat, die an vergangene Zeiten erinnert. Ein weiteres Highlight ist die Virger Tracht, die auf ein Gemälde aus dem Jahr 1918 zurückgeht. Mit viel Feingefühl hat Marianna Oberdorfer die traditionelle Tracht rekonstruiert und eine Neuinterpretation geschaffen. Dabei blieb der historische Charakter erhalten, gleichzeitig wurde die Tracht mit zeitgemäßen Stoffen und Farben neu umgesetzt.

Der Abschluss der Ausstellung im Kulturhaus Sinnron findet am Samstag und Sonntag statt. Der Verein Handwerkskunst und Trachtenkultur lädt herzlich ein, harmonische Klänge inmitten historischer Gewänder zu genießen. Gitarrist Tim Martina Schäffer spielt an beiden Tagen ein Programm mit spanisch-romantischen und südamerikanischen Stücken, Renaissancemusik und ein wenig Improvisation. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.

30. August | 19 Uhr: Abschlusskonzert mit Tim Martina Schäffer

31. August| 10 Uhr: Matinee mit Tim Martina Schäffer

Kulturhaus Sinnron, Am Land 4, 9991 Dölsach