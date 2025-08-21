51-Jähriger fuhr in St. Johann auf Familienauto auf: Eltern und Kinder verletzt

Bei einem Auffahrunfall wurde am Donnerstag in St. Johann in Tirol eine vierköpfige Familie verletzt. Ein 51-jähriger Einheimischer war kurz vor 14 Uhr auf der Loferer Straße (B178) unterwegs und bemerkte laut Polizei zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm angehalten hatten.

Er fuhr auf das Auto der deutschen Familie auf, das daraufhin gegen einen weiteren Pkw geschoben wurde. Die 50-jährige Lenkerin, ihr Mann und die beiden Kinder (11 und 14) wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus St. Johann gebracht. Der Unfallverursacher und der Lenker des dritten Autos blieben unverletzt. An den drei Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.