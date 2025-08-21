Bremsen defekt: Radfahrerin in Reith bei Seefeld gestürzt und verletzt

Eine 35-jährige Radfahrerin stürzte am Donnerstag in Reith bei Seefeld und wurder verletzt. Die Frau war gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten auf der Forststraße neben dem Niederbach talwärts unterwegs.

Kurz vor einer Linkskurve fuhr die Bikerin an ihrem Partner vorbei und habe ihm zugerufen, dass die Bremsen nicht mehr funktionieren, berichtet die Polizei. In der Kurve kam sie dann zu Sturz und blieb bewusstlos am Boden liegen. Der Lebensgefährte leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Die Verletzte wurde von den Rettungskräften versorgt und mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)